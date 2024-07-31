ТАСС узнал, что фигурант дела генерала Булгакова получил Aston Martin
Глава АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко, который является одним из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, при разводе с женой получил автомобиль Aston Martin и 50% упоминающейся в деле компании «Консервпаклам», пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.
«Признать право собственности за Михайленко на долю в уставном капитале ООО «Консервпаклам» в размере 50% номинальной стоимостью 3 млн руб.», — следует из решения суда. Кроме того, за Михайленко признали право собственности на автомобиль Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска.
Агентство в своем материале не назвало дату и место бракоразводного процесса.
Александр Михайленко — руководитель АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Следствие считает, что генерал Дмитрий Булгаков лоббировал интересы ГПК, который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене. Руководители ООО «Консервпаклам», а также ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», связанные с топ-менеджерами ГПК, были арестованы в апреле за растрату при поставке продуктов в Минобороны.
«Консервпаклам» в 2023 году получила выручку в сумме 1,6 млрд руб., что на 164 млн руб. меньше, чем годом ранее, пишет ТАСС. Чистая прибыль за 2023 год составила 131,2 млн руб.
26 июля ФСБ сообщила о задержании Булгакова по подозрению в коррупции. Он не признал вину и попросил не отправлять его в СИЗО, однако суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.
Фигурантов дела, руководителей ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, отправили под арест до 18 сентября.
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