ТАСС узнал, что фигурант дела генерала Булгакова получил Aston Martin

Автомобиль Aston Martin DB9 Coupe (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Глава АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко, который является одним из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, при разводе с женой получил автомобиль Aston Martin и 50% упоминающейся в деле компании «Консервпаклам», пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Признать право собственности за Михайленко на долю в уставном капитале ООО «Консервпаклам» в размере 50% номинальной стоимостью 3 млн руб.», — следует из решения суда. Кроме того, за Михайленко признали право собственности на автомобиль Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска.

Агентство в своем материале не назвало дату и место бракоразводного процесса.

Александр Михайленко — руководитель АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Следствие считает, что генерал Дмитрий Булгаков лоббировал интересы ГПК, который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене. Руководители ООО «Консервпаклам», а также ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», связанные с топ-менеджерами ГПК, были арестованы в апреле за растрату при поставке продуктов в Минобороны.

«Консервпаклам» в 2023 году получила выручку в сумме 1,6 млрд руб., что на 164 млн руб. меньше, чем годом ранее, пишет ТАСС. Чистая прибыль за 2023 год составила 131,2 млн руб.

26 июля ФСБ сообщила о задержании Булгакова по подозрению в коррупции. Он не признал вину и попросил не отправлять его в СИЗО, однако суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Фигурантов дела, руководителей ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, отправили под арест до 18 сентября.