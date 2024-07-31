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Политика ,  
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Байден подтвердил бразильскому президенту участие на саммите G20 в ноябре

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие на саммите G20, который пройдет 18-19 ноября в Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба бразильского правительства.

«Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре, и пожелал успеха председательству Бразилии во главе группы», — уточнила пресс-служба.

Президенты также обсудили выборы в Венесуэле, которые прошли 28 июля. «Лула да Силва подтвердил, что крайне важно опубликовать протоколы выборов, состоявшихся в воскресенье. Байден согласился [с этим]», — отметили в правительстве.

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На выборах в Венесуэле, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро — он получил 51,2% голосов, обойдя своего основного конкурента — Эдмундо Гонсалеса Уррутиа (44,2%). Для Мадуро это третий срок. Он управляет Венесуэлой с 2013 года, когда умер его предшественник Уго Чавес.

Оппозиция не признала результаты, в стране начались протесты и беспорядки. 11 человек погибли, 84 получили ранения, еще 51 был арестован, а 29 похищены, уточнила газета El Colombiano.

В стране попытались совершить государственный переворот, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он отметил, что захват власти спланировали «правые экстремисты, поддерживаемые североамериканским империализмом вместе с его лакеями».

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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