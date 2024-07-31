В Киеве в третий раз за ночь зафиксировали взрывы

В Киеве прогремели взрывы, слышно работу систем противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«К городу прорываются несколько БПЛА с разных направлений. В Киеве слышно работу ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — призвал Кличко.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В украинской столице в третий раз за ночь фиксируют взрывы.

Кличко сообщил о работе системы ПВО на исходе 30 июля. Позже в телеграм-канале Киевской областной военной администрации заявили, что информация о взрывах в столице или о работе ПВО не соответствует действительности. Власти призвали доверять «только надежным и компетентным источникам».

Через несколько часов, по данным издания «Зеркало недели» и портала «РБК-Украина», взрывы вновь прогремели в Киеве и Киевской области. В частности, ПВО работала в районе городов Бровары и Борисполь в окрестностях столицы.