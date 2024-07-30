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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сработала ПВО

Мэр Кличко: в Киеве сработала ПВО
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Военная операция на Украине

В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. На фоне взрывов власти Украины объявили воздушную тревогу.

Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. О взрывах в Киеве сообщил телеканал «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов, также громкие звуки слышали в Киевской области.

Еще один взрыв прогремел в Полтавской общине, уточнил портал «РБК-Украина».

В Харькове при взрыве загорелся объект инфраструктуры
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 21 июля Кличко также сообщил о работе ПВО в Киевской области. Власти предупредили об угрозе беспилотников и попросили жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Украина Киев взрывы Виталий Кличко Воздушная тревога
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