В Киеве сработала ПВО

В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. На фоне взрывов власти Украины объявили воздушную тревогу.

Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. О взрывах в Киеве сообщил телеканал «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов, также громкие звуки слышали в Киевской области.

Еще один взрыв прогремел в Полтавской общине, уточнил портал «РБК-Украина».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 21 июля Кличко также сообщил о работе ПВО в Киевской области. Власти предупредили об угрозе беспилотников и попросили жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.