В Киеве и Киевской области вновь прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне действия воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели» и портал «РБК-Украина».
По данным «Зеркала недели», в столице работает ПВО, а также в районе городов Бровары и Борисполь в Киевской области. В окрестностях Киева объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 31 июля в украинской столице сработала система противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. Позже в телеграм-канале Киевской областной военной администрации сообщили, что информация о взрывах в столице или о работе ПВО не соответствует действительности. Власти призвали доверять «только надежным и компетентным источникам».
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