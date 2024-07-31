Возникший при ударе ВСУ пожар в Курском районе локализовали

Пожарные смогли не допустить распространение огня в Курском районе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Пожар возник на одном из объектов при ударе Вооруженных сил Украины.

Смирнов уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Врио губернатора рассказал, что приехал на место, где начался пожар, чтобы выяснить последствия атаки. Действовавшую ракетную опасность с 1:34 мск отменили в 3:37 мск. Смирнов отметил, что на территории пораженного объекта по неизвестной причине не звучал сигнал тревоги.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля. Тогда загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали. Утром 28 июля Смирнов сообщил, что ликвидирован пожар на одном из горевших резервуаров. Окончательнопотушить его удалось лишь утром 30 июля. К тушению привлекли 140 спасателей и 32 единицы техники.

В ночь на 30 июля в Курской области уничтожили четыре ракеты. Как уточнил Смирнов, их сбили над Октябрьским и Курчатовским районами региона. О разрушениях и пострадавших он информацию не привел.