 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Возникший при ударе ВСУ пожар в Курском районе локализовали

Смирнов: в Курском районе локализовали пожар, возникший при ударе ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожарные смогли не допустить распространение огня в Курском районе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Пожар возник на одном из объектов при ударе Вооруженных сил Украины.

Смирнов уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Врио губернатора рассказал, что приехал на место, где начался пожар, чтобы выяснить последствия атаки. Действовавшую ракетную опасность с 1:34 мск отменили в 3:37 мск. Смирнов отметил, что на территории пораженного объекта по неизвестной причине не звучал сигнал тревоги.

Над Курской областью уничтожили четыре ракеты
Политика
Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля. Тогда загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали. Утром 28 июля Смирнов сообщил, что ликвидирован пожар на одном из горевших резервуаров. Окончательнопотушить его удалось лишь утром 30 июля. К тушению привлекли 140 спасателей и 32 единицы техники.

В ночь на 30 июля в Курской области уничтожили четыре ракеты. Как уточнил Смирнов, их сбили над Октябрьским и Курчатовским районами региона. О разрушениях и пострадавших он информацию не привел.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
Курская область Алексей Смирнов Пожар Украина
Материалы по теме
Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки дрона
Политика
Над Курской областью сбили еще 12 дронов
Политика
Пожар на нефтебазе в Курской области частично потушили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Байден подтвердил бразильскому президенту участие на саммите G20 в ноябреПолитика, 05:27
Арестованный замглавы Тюменской области хотел пойти на военную операциюОбщество, 05:03
Хабаровского вице-губернатора заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПолитика, 04:58
В Киеве в третий раз за ночь зафиксировали взрывыПолитика, 04:36
Возникший при ударе ВСУ пожар в Курском районе локализовалиПолитика, 04:09
Армия США отказалась платить зарплату осужденному в России сержантуОбщество, 03:55
В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадкеОбщество, 03:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине погиб четвертый доброволец из ФинляндииПолитика, 03:25
ТАСС узнал, что ГУР пообещало подрывнику железной дороги под РязаньюПолитика, 03:01
В Думе решили расширить перечень оснований для прекращения гражданстваПолитика, 02:45
В Киеве и Киевской области вновь прогремели взрывыПолитика, 02:35
Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдинеОбщество, 02:16
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 01:50
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства трех детейОбщество, 01:44