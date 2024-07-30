Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки дрона
Пожар на нефтебазе в Курской области, который возник в ночь на 28 июля после атаки дрона, потушили, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал», — написал Смирнов.
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля. Тогда загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали.
Утром 28 июля Смирнов сообщил, что ликвидирован пожар на одном из горевших резервуаров.
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