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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар на нефтебазе в Курской области, который возник в ночь на 28 июля после атаки дрона, потушили, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал», — написал Смирнов.

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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля. Тогда загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали.

Утром 28 июля Смирнов сообщил, что ликвидирован пожар на одном из горевших резервуаров.

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Алексей Смирнов Курская область дроны
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