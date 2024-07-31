Волк: в Колпино задержали мужчину, выстрелившего в десятилетнюю девочку

В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

Полиция Колпинского района Санкт-Петербурга задержала мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что 25 июля неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону десятилетней девочки. В полицию обратилась ее мать. Ребенка госпитализировали, у нее нашли ушибленную рану груди. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство ребенка. В ходе оперативно-следственных мероприятий стрелка нашли и задержали: это неработающий 47-летний уроженец Санкт-Петербурга.

24 июля в Москве неизвестный мужчина дважды пытался похитить грудного ребенка. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.