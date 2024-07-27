На детской площадке в Петербурге неизвестный выстрелил в десятилетнюю девочку

На детской площадке в Петербурге неизвестный выстрелил в девочку

Фото: Никита Попов / РБК

На детской площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в десятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стрельба произошла 25 июля около 16:00 мск. Полиция приняла заявление от жительницы Колпино о том, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия в сторону ее десятилетней дочери.

Девочку госпитализировали, у нее обнаружили ушибленную рану груди. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливает личность стрелявшего мужчины.

24 июля в Москве неизвестный мужчина дважды пытался похитить грудного ребенка. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК (похищение). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.