В Москве возбудили дело на стрелявшего в пассажира таксиста
Против таксиста, который стрелял в пассажира из травматического оружия, возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом говорится в телеграм-канале Московской прокуратуры.
Суд арестовал его и отправил в СИЗО. Водитель возражал против такого решения суда и просил избрать домашний арест или запрет определенных действий в качестве меры пресечения.
25 июля между таксистом и пассажиром произошел конфликт на Международном шоссе в Москве. Во время спора водитель врезался в металлическое ограждение на дороге, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову пассажиру. Пострадавший госпитализирован.
Источник газеты «Известия» рассказывал, что пассажир набросился на таксиста и начал его душить. После этого водитель достал оружие и несколько раз выстрелил, после чего оба вышли из машины. Таксист забыл поставить автомобиль на ручник, и машина без управления проехала около 20 м.
В доме у обвиняемого прошел обыск, во время которого обнаружили автомат Калашникова, магазины и патроны.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной