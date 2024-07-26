В Москве возбудили дело на стрелявшего в пассажира таксиста

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Против таксиста, который стрелял в пассажира из травматического оружия, возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом говорится в телеграм-канале Московской прокуратуры.

Суд арестовал его и отправил в СИЗО. Водитель возражал против такого решения суда и просил избрать домашний арест или запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

25 июля между таксистом и пассажиром произошел конфликт на Международном шоссе в Москве. Во время спора водитель врезался в металлическое ограждение на дороге, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову пассажиру. Пострадавший госпитализирован.

Источник газеты «Известия» рассказывал, что пассажир набросился на таксиста и начал его душить. После этого водитель достал оружие и несколько раз выстрелил, после чего оба вышли из машины. Таксист забыл поставить автомобиль на ручник, и машина без управления проехала около 20 м.

В доме у обвиняемого прошел обыск, во время которого обнаружили автомат Калашникова, магазины и патроны.