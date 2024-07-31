На Украине погиб четвертый доброволец из Финляндии
Четвертый финский доброволец, уехавший в зону военной операции, чтобы выступить на стороне Украины, погиб, сообщили в Ассоциации участников боевых действий (Sodan Kokeneet) в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«Четвертый финский боец-доброволец погиб в середине июля на севере Донецка. Членов семей уведомили [о смерти]», — уточнили в организации. Ассоциация выразила сожаления близким погибшего.
По данным организации, власти подтвердили смерть добровольца. Ранее они зафиксировали смерть трех финнов, выступивших в боевых действиях на стороне Украины.
После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.
В июне 2023 года в ходе вооруженного конфликта на Украине погиб первый гражданин Финляндии. Погибший 30-летний мужчина был добровольцем и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, а также занимался оказанием медицинской помощи. В частности, погибший принимал участие в боях за Артемовск (Бахмут).
В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В ведомстве отметили, что, на тот момент были убиты 5962 иностранца, выступивших в конфликте на стороне ВСУ.
Минобороны регулярно сообщает об ударах по лагерям и пунктам временной дислокации наемников.
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