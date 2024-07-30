Гражданина Финляндии заочно приговорили в России за службу в ВСУ

Хухтала Топи (Фото: СК России)

Суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы командира сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Топи Хухтала за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Хухтала признан виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима. Хухтала объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2022 года мужчина прибыл на территорию Украины, «чтобы в качестве наемника участвовать в вооруженном конфликте».

Там он вступил в подразделение Team Wiking, сформированное из финских наемников, которое Хухтала возглавил в мае 2022 года. Участвовал в боевых действиях на стороне Украины против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.

30 июля за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины заочный приговор получили также гражданин Грузии Шота Деметрашвили, гражданин Латвии Аниньш Атварс и гражданин США, ветеран морской пехоты Сент-Джон Майкл-Артур.

Все они признаны виновными по той же статье Уголовного кодекса, что и Хухтала, — участие наемника в вооруженном конфликте.