Гражданина Финляндии заочно приговорили в России за службу в ВСУ
Суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы командира сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Топи Хухтала за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Хухтала признан виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима. Хухтала объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в марте 2022 года мужчина прибыл на территорию Украины, «чтобы в качестве наемника участвовать в вооруженном конфликте».
Там он вступил в подразделение Team Wiking, сформированное из финских наемников, которое Хухтала возглавил в мае 2022 года. Участвовал в боевых действиях на стороне Украины против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.
30 июля за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины заочный приговор получили также гражданин Грузии Шота Деметрашвили, гражданин Латвии Аниньш Атварс и гражданин США, ветеран морской пехоты Сент-Джон Майкл-Артур.
Все они признаны виновными по той же статье Уголовного кодекса, что и Хухтала, — участие наемника в вооруженном конфликте.
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