В Керчи и окрестных селах восстановили подачу электричества
Аварийные бригады вернули подачу света в Керчь и близлежащие села, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин телеканалу «Крым 24».
По его словам, днем во вторник на высоковольтной подстанции в Керчи сработало отключающее устройство, «что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа». В результате оказались обесточены 362 трансформаторные подстанции, расположенные в самой Керчи, а также в семи селах: Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино.
Mash сообщал, что отключения связаны с пожарами сразу на четырех энергоподстанциях. Крымское управление МЧС не сообщало 30 июля о возгораниях в Керчи.
В Ялте вечером 18 июля вышли из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети, были повреждены подземные коммуникации. На следующий день около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях. Энергоснабжение было восстановлено.
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