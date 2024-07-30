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Общество ,  
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В Керчи и окрестных селах восстановили подачу электричества

Фото: Антон Белицкий / Russian Look / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Russian Look / Global Look Press

Аварийные бригады вернули подачу света в Керчь и близлежащие села, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин телеканалу «Крым 24».

По его словам, днем во вторник на высоковольтной подстанции в Керчи сработало отключающее устройство, «что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа». В результате оказались обесточены 362 трансформаторные подстанции, расположенные в самой Керчи, а также в семи селах: Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино.

Часть Керчи и пригородов остались без света из-за аварии
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Mash сообщал, что отключения связаны с пожарами сразу на четырех энергоподстанциях. Крымское управление МЧС не сообщало 30 июля о возгораниях в Керчи.

В Ялте вечером 18 июля вышли из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети, были повреждены подземные коммуникации. На следующий день около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях. Энергоснабжение было восстановлено.

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Крым Керчь электроэнергия восстановление
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