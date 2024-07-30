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Движение поездов в Волгоградской области восстановили после ДТП

Движение поездов в Волгоградской области восстановили после ДТП
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Движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТП с «КАМАЗом», когда с рельсов сошли восемь вагонов, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

По ее данным, полотно пути перегона полностью восстановлено, движение открыто по обоим направлениям. Также в РЖД принимают меры, чтобы сократить имеющиеся опоздания пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что 12 пассажирских поездов идут с задержками из-за ДТП с составом в Волгоградской области.

Из-за ДТП с поездом в Волгоградской области задержали 12 поездов
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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Авария произошла накануне — грузовой автомобиль «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом. Он ехал из Казани в Адлер.

В РЖД сообщали, что авария произошла после того, как водитель «КАМАЗа» нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд. При этом был включен красный сигнал светофора. В МВД тоже заявили, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора. Поезд на этом переезде было видно издалека, сообщало РЖД: в месте, где произошла авария, пути просматриваются далеко. Машинист экстренно затормозил, но поезд находился рядом и не успел остановиться.

В поезде находились 812 человек, из них пострадали 142. Госпитализированы были более 50 человек, на следующий день 22 остались в больницах в разных регионах.

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Теги
Волгоградская область ДТП поезд Движение поездов железная дорога
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