В МВД сообщили, что «КАМАЗ» проехал на «красный» перед ДТП с поездом
Водитель «КАМАЗа», который столкнулся с поездом в Волгоградской области, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
«Водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», — говорится в сообщении.
Как заявили в РЖД после аварии, водитель автомобиля «грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом». При этом машинист применил экстренное торможение, но столкновения все равно не получилось избежать.
29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково. В поезде ехали 812 человек, из них пострадали 142 человека, более чем 50 пассажирам потребовалась госпитализация. Водитель грузовика тоже попал в больницу.
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