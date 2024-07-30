 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в Адлер

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На лечении в больницах по состоянию на утро 30 июля остаются 22 человека, пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда Казань — Адлер. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей. 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ», — сказал министр.

МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
Общество

Он добавил, что три человека находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет.

Крушение произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в Адлер
Video

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Теги
Михаил Мурашко крушение поезда Волгоградская область
Материалы по теме
МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
Общество
В Волгоградской области уточнили данные о пострадавших в ДТП с поездом
Общество
Всех пострадавших при столкновении поезда с «КАМАЗом» извлекли из вагонов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Восемь подростков стали фигурантами дел о терактах на железных дорогахОбщество, 11:14
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 11:00
Семь задач финансового директора, которые можно поручить ИИPro, 11:00
Россия стала лидером по количеству слитых данныхТехнологии и медиа, 10:54
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City BayРБК и City Bay, 10:49
Стоит ли покупать франшизу: франчайзеры и франчайзи делятся опытомРБК Франшизы, 10:48
Минюст Грузии создал реестр для регистрации НКО по закону об иноагентахПолитика, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Землян предупредили о трех днях магнитной буриОбщество, 10:36
Платят до 2 млн тенге: каких специалистов не хватает IT-рынку КазахстанаPro, 10:35
Курс биткоина упал за сутки более чем на $3 тыс.Крипто, 10:33
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн кв. км морского днаПолитика, 10:30
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторовИнвестиции, 10:28
В Европе снизилось потребление алкоголя за счет РоссииВино, 10:20
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистовРБК и Яндекс Go, 10:20