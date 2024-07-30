Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в Адлер
На лечении в больницах по состоянию на утро 30 июля остаются 22 человека, пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда Казань — Адлер. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей. 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ», — сказал министр.
Он добавил, что три человека находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет.
Крушение произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.
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