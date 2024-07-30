Премьер Грузии не исключил переговоры о вхождении страны в ЕС в 2024 году

Обсуждение присоединения Грузии к Евросоюзу может начаться уже в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

«Предполагаю, что в этом году начнутся переговоры (о вступлении в ЕС — РБК)», — сказал Кобахидзе.

Однако, по словам грузинского премьера, на фоне конфликта России и Украины вероятность скорейшего обсуждения вхождения Грузии в ЕС невелика. Кобахидзе также отметил, что международный контекст изменится в течение года, однако страну на фоне боевых действий на Украине ждут непростые несколько месяцев.

В декабре 2023 года Грузия стала кандидатом в члены Евросоюза. Однако весной отношения Тбилиси с западными партнерами ухудшились. Недовольство ЕС было связано с принятым в Грузии законом об иноагентах. Согласно документу, некоммерческие организации и СМИ обязаны регистрироваться в реестре, если у них есть более 20% зарубежного финансирования. При несоблюдении этого требования предусмотрены штрафы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если власти Грузии продолжат нынешний политический курс, двери в Евросоюз для страны будут закрыты. В Госдепе также предупредили, что этот новые нормы помешают евроинтеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что закон противоречат европейскому пути государства.