Пассажирам сошедшего с рельсов поезда компенсируют проезд

Пассажирам поезда Казань — Адлер, сошедшего 29 июля с рельсов после столкновении с «КАМАЗом», компенсируют полную стоимость проезда, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 тыс. баллов по программе «РЖД бонус», — говорится в публикации.

Кроме того, пассажиры могут претендовать на возмещение от СОГАЗа. В ФПК отметили, что после аварии задерживается движение поездов по тому же направлению.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что после схода поезда с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области четыре других пассажирских состава изменили направление. Так, поезда № 354 Имеретинский курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань отправили через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал. На основной маршрут составы выйдут на станции Волгоград, рассказали в РЖД.

В обратном направлении с измененным маршрутом отправили поезда № 127 Красноярск — Адлер и № 235 Тында — Анапа. Они проследуют через станции Петров Вал, Морозовская и Волгодонская, а на основной маршрут выйдут на станции Куберле, уточнили в компании.

Как заявили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.