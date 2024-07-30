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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин назвал взятие Лозоватского шагом к Красноармейску

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Взятие российскими военными поселка Лозоватское является очередным шагом на пути к Красноармейску, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. <...> Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Что касается взятия села Ивано-Дарьевка, то это, по мнению главы республики, очередной шаг на пути к взятию Северска.

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Фото:Яндекс.Карты

Поселок Лозоватское находится в 35 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). Минобороны России отчиталось о взятии Лозоватского под контроль российских сил 27 июля. Генштаб Украины в конце мая назвал ситуацию в районе Красноармейска самой напряженной для ВСУ.

23 июля российские военные взяли под контроль Ивано-Дарьевку. От Северска она находится примерно в 14 км.

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Теги
Денис Пушилин ДНР Красноармейск
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