Судебное слушание по делу «крабового короля» Кана перенесли на сентябрь
Фрунзенский районный суд Владивостока перенес очередное слушание по делу бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», сообщила ТАСС пресс-служба суда.
Слушание касается дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Заседание перенесли из-за того, что судья ушла в отпуск. Следующее заседание пройдет 16 сентября в 16:00 (9:00 мск), уточнили в суде.
РБК направил запрос в Фрунзенский районный суд Владивостока.
Олег Кан — известный сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыболовецких компаний, которые добывали креветок, крабов и прочие морепродукты.
В 2020 году бизнесмена заочно арестовали и объявили в международный розыск. Кану предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: создание и руководство преступным сообществом, контрабанда стратегически важных ресурсов, уклонение от уплаты таможенных платежей и уклонение от уплаты налогов.
Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.
Адвокаты Кана просили закрыть дело против предпринимателя, заведенное по иску Генпрокуратуры, так как, по их данным, тот умер в феврале 2023 года. В Генпрокуратуре утверждения о смерти бизнесмена сочли инсценировкой.
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