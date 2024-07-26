Приставы оценили долг «крабового короля» Кана в ₽336 млрд
Долги бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», составляют более 336 млрд руб., следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.
«Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 336 886 514 057,84 руб.», — говорится в базе. Приставы начали процедуру принудительного взыскания, передает ТАСС.
В апреле Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба. Защита пообещала обжаловать приговор.
Кан был заочно арестован в 2020 году, он находится в розыске. В прошлом году бизнесмена обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.
В марте приморский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Кана и ряда других ответчиков 358,7 млрд руб. за ущерб «водным биологическим ресурсам». Во время рассмотрения дела адвокаты заявляли, что бизнесмен умер, сторона защиты в качестве подтверждения предоставила свидетельство из Великобритании. Генпрокуратура посчитала, что смерть Кана инсценировали.
В 2020 году Кан называл уголовные дела против себя заказными. Forbes оценивал доходы бизнесмена и его семьи от дивидендов за 2019–2021 годы в размере 16,8 млрд руб.
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