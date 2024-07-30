Венесуэла приостановит коммерческие рейсы с Панамой и Доминиканой

Венесуэла временно остановит коммерческие рейсы с Панамой и Доминиканской Республикой с вечера 31 июля, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики в соцсети Х (Twitter). Решение принято на фоне ситуации с результатами выборов президента страны.

«В знак протеста против вмешательства правых правительств и на основе полного суверенитета мы объявляем о приостановке», — говорится в сообщении.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна приостанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой и отзывает оттуда дипломатический персонал. По его словам, ограничительные меры будут действовать, пока в Венесуэле не будут опубликованы протоколы выборов, подтверждающие итоги голосования и демонстрирующие «голос венесуэльского народа».

Кроме того, Панама и Доминикана в числе других стран Латинской Америки потребовали пересмотра результатов голосования, на котором был переизбран действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Каракас в ответ отозвал своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и потребовал от них «немедленного вывода» их представителей. Венесуэла обвинила эти государства во вмешательстве в выборы. Члены совета Организации американских государств, в которую входит большинство стран Северной и Южной Америки, 31 июля на внеочередном заседании обсудят президентские выборы в Венесуэле.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы президента страны. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Оппозиция не признала итоги выборов, в стране начались протесты.