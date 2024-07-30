Минобороны Венесуэлы сообщило о 23 раненных в ходе беспорядков военных

В ходе беспорядков в Венесуэле пострадали 23 военных, у некоторых из них — огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино в X.

Он добавил, что раненым оказывают медицинскую помощь.

Протесты в Венесуэле начались после того, как власти объявили о победе на выборах действующего президента Николаса Мадуро. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, задержаны около 20 человек, писала El Nacional. В ходе протестов в Каракасе прозвучали выстрелы. Телеканал NTN24 сообщал, что люди в гражданском стреляли по протестующим.

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