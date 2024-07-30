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Политика ,  
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Минобороны Венесуэлы сообщило о 23 раненных в ходе беспорядков военных

Минобороны Венесуэлы: в ходе беспорядков пострадали 23 военных

В ходе беспорядков в Венесуэле пострадали 23 военных, у некоторых из них — огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино в X.

Он добавил, что раненым оказывают медицинскую помощь.

Протесты в Венесуэле начались после того, как власти объявили о победе на выборах действующего президента Николаса Мадуро. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, задержаны около 20 человек, писала El Nacional. В ходе протестов в Каракасе прозвучали выстрелы. Телеканал NTN24 сообщал, что люди в гражданском стреляли по протестующим.

На протестах в Каракасе прозвучали выстрелы
Политика
Фото:Alexandre Meneghini / Reuters

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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