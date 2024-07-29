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Выборы президента США ,  
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В ЕС раскрыли, изменится ли их отношение к Украине после выборов в США

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Страны Европейского союза не планируют изменять отношение ни к США, ни к вопросу поддержки Украины после выборов американского президента осенью этого года. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК.

«ЕС продолжит работу по поддержанию очень тесных трансатлантических отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах. И мы также продолжим поддерживать Украину в ее законной самообороне», — сказал Стано.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать публикацию в европейском издании Politico, авторы которой полагают, что некоторые европейские страны — члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае победы на предстоящих выборах в США экс-президента этой страны Дональда Трампа.

«Мы не комментируем необоснованные домыслы», — сказал Стано РБК.

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После объявления президента США Джо Байдена о том, что он выходит из предвыборной гонки, европейские политики разделились на три группы: первая одобрила решение Байдена, вторая выразила поддержку Трампу, представители третьей сделали нейтральные заявления, писало Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Байдена за поддержку Украины и выразил надежду, что она сохранится и при следующей американской администрации.

В то же время Евросоюз разрабатывает двухступенчатый торговый план на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщила Financial Times.

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Теги
Дональд Трамп США выборы президента Евросоюз Украина
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