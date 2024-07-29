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Выборы президента США ,  
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FT сообщила о подготовке в ЕС «кнута и пряника» для Трампа

FT сообщила о подготовке в ЕС торговой стратегии для борьбы с Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Евросоюз готовит ответные меры на случай, если Трамп победит на выборах в США и объявит о введении пошлин на европейские товары, из-за которых импорт может сократиться на €150 млрд в год
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Евросоюз разрабатывает двухступенчатый торговый план на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Financial Times.

Европейские чиновники хотят использовать метод «кнута и пряника» в ответ на намерение Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза, что может сократить европейский экспорт примерно на €150 млрд в год. О том, что Трамп рассматривает такие планы, писал, например, Bloomberg.

Если Трамп выиграет, Брюссель начнет переговоры с его командой об улучшении условий двусторонней торговли, в частности, о том, какие американские товары ЕС может закупать в больших количествах. Если переговоры закончатся неудачно и политик решит ввести более высокие тарифы, Еврокомиссия в ответ предоставит США список товаров, пошлины на которые может поднять до 50% и более.

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«Мы должны показать, что мы партнеры для США, а не проблема. Мы будем стремиться к соглашению, но готовы защищаться, если будет необходимо», — сказал FT неназванный европейский чиновник.

В 2018 году, в свой первый срок на посту президента, Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран на сумму €6,4 млрд из соображений национальной безопасности. Евросоюз в ответ принял импортные пошлины на ряд товаров из США на €2,8 млрд в год. Eврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис выразил надежду, что обеим сторонам удастся не допустить повторения конфронтации. «Мы считаем, что США и ЕС являются стратегическими союзниками, в нынешнем геополитическом контексте важно, чтобы мы работали вместе в сфере торговли», — отметил он.

Bloomberg еще в феврале писал, что ЕС начал готовиться к возможным торговым ограничениям со стороны США в случае возвращения Трампа в Белый дом.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз США Дональд Трамп торговля пошлины
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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