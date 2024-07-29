Песков: Япония давит на тех, кто ищет возможность наладить контакты с Россией

Песков обвинил Японию в давлении на тех, кто ищет дружбы с Россией

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Японские власти поддержали позицию недружественных России стран и давят на тех, кто ищет возможность наладить отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Японии «преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений». По мнению Пескова, позиция Японии, солидарная с позицией западных стран, наносит вред двусторонним отношениям между Токио и Москвой.

«К сожалению, руководство Японии не ограничивается таким отношением к России, а пытается еще и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поискам путей налаживания контактов», — уточнил пресс-секретарь президента.

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, чтобы попросить разрешения на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный. Он также хочет попросить российскую сторону разрешить посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил. Судзуки планирует встретиться с представителями российского МИДа и Росрыболовства, но даты встреч еще не назначены.

В ответ на это генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что японцам следует воздержаться от поездок в Россию вне зависимости от повода. Он добавил, что власти Японии считают визит Судзуки неуместным.

Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование, хотя другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали.