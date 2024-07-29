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В Татарстане заявили о шести случаях лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: шесть случаев лихорадки Западного Нила обнаружили в Татарстане
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Число случаев заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до шести, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.

Вечером 27 июля в минздраве Татарстана рассказали, что диагноз «лихорадка Западного Нила» поставили четырем пациентам. Как уточнил замглавного врача республиканской инфекционной больницы Рустам Фахуртдинов, у всех четырех обнаружили характерные симптомы — лихорадку, интоксикацию и сыпь. Трое находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, у одного из них — поражение серозных оболочек мозга.

Четвертого пациента 28 июля одного из них выписали.

Все заболевшие — жители Татарстана, они никуда не выезжали. По словам Фахуртдинова, неизвестно, где они могли заразиться.

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.

Основные переносчики заболевания — комары. Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по этой инфекции считаются южные регионы России.

Роспотребнадзор не нашел в Татарстане вирус лихорадки Западного Нила
Общество
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

21 июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях заболевания лихорадкой Западного Нила, зарегистрированных в России в 2024 году. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные, и добавили, что мониторинг ситуации с заражением ЛЗН ведется непрерывно.

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Теги
Роспотребнадзор Татарстан лихорадка
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