В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

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Четыре случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) выявили в Татарстане, пациентам оказывают медицинскую помощь, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ», — рассказали в пресс-службе.

Более 80% случаев заболевания в России регистрируют в регионах Южного федерального округа, уточнили в исследовательском центре. Рост заболеваемости в других регионах связан с изменением климата, объяснили там. В частности, речь идет о смещении миграционных путей перелетных птиц, которые являются основными переносчиками возбудителя инфекции в европейской части России.

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.

О единичных случаях заболевания ЛЗН в России в 2024 году ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные.