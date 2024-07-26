В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
Четыре случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) выявили в Татарстане, пациентам оказывают медицинскую помощь, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ», — рассказали в пресс-службе.
Более 80% случаев заболевания в России регистрируют в регионах Южного федерального округа, уточнили в исследовательском центре. Рост заболеваемости в других регионах связан с изменением климата, объяснили там. В частности, речь идет о смещении миграционных путей перелетных птиц, которые являются основными переносчиками возбудителя инфекции в европейской части России.
Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.
О единичных случаях заболевания ЛЗН в России в 2024 году ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной