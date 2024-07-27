Роспотребнадзор не нашел в Татарстане вирус лихорадки Западного Нила

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Роспотребнадзор провел в Татарстане противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случаев лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и не обнаружил вирус в регионе, сообщила пресс-служба управления ведомства по Республике Татарстан.

«По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас все заболевшие ЛЗН получают медицинскую помощь в инфекционном стационаре, и напомнили жителям о профилактике комариных укусов, в том числе с помощью установки сеток на окна и использования фумигаторов.

По данным ведомства, водоемы в регионе в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших, а также прибрежная растительность обрабатываются от личинок комаров с начала лета.

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.

Накануне в Татарстане выявили четыре случая заболевания ЛЗН, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав. В министерстве тогда назвали симптомы лихорадки, одни из первичных — боль в глазах. К симптомам заболевания также относятся повышение температуры тела, общая слабость.

21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях заболевания лихорадкой Западного Нила, зарегистрированных в России в 2024 году. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные, и добавили, что мониторинг ситуации с заражением ЛЗН ведется непрерывно.

В апреле 2024 года в управлении ведомства по Республике Татарстан заявили, что удельный вес авиарейсов, пребывающих в Татарстан из эпидемиологически неблагополучных стран, составляет более 60%. Международные рейсы в международном аэропорту Казань и аэропорту Бегишево осуществляются по 14 направлениям, в том числе со странами, имеющими районы, в которых регистрируется лихорадка Западного Нила — Сербия, Пакистан.