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Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В России в 2024 году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что большинство из случаев заболевания — завозные, и добавили, что мониторинг ситуации с заражением ЛЗН ведется непрерывно.

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Лихорадка Западного Нила — вирусная инфекция, которая протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, с головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита.

Основные переносчики заболевания — комары. Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по этой инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с изменениями климата вирус встречается в Центральной части России и Поволжье. В последние годы его находят и севернее. В июле 2024 года в финской Северной Карелии был обнаружен комар вида Culex modestus, являющийся переносчиком вируса Западного Нила, сообщил общественный вещатель Yle. Это не первый случай, когда сообщается о появлении таких комаров в Финляндии. В 2023 году новый вид комаров — распространителей вируса ЛЗН был обнаружен в районе города Пори.

В апреле 2024 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что комары начали переносить почти 50 новых вирусов. При этом в России обитают более ста видов и подвидов кровососущих комаров, которые могут быть неспецифическими переносчиками возбудителей туляремии и, потенциально, сибирской язвы и ЛЗН, а также нескольких других видов лихорадок.

В качестве профилактики против ЛЗН в ведомстве порекомендовали использовать репелленты, фумигаторы, антимоскитные сетки, а также носить закрытую одежду при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов и другими способами избегать комариных укусов.

В 2023 году в Волгодонске Ростовской области были зафиксированы два подтвержденных случая заражения ЛЗН. Антитела к вирусу обнаружили также у 13,9% обследованных жителей территорий, где сохраняется высокая опасность заражения лихорадкой (кроме Волгодонска, это Таганрог и Неклиновский район Ростовской области).

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Теги
заболевание вирусы Роспотребнадзор
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