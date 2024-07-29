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Политика ,  
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RT опубликовал фото «украинского наемника» у туарегов

RT опубликовал в своем телеграм-канале фотографии людей со скрытыми лицами и в военной экипировке. На одном из снимков фигурирует человек, на одежде которого видна нашивка с гербом Украины. Телеканал утверждает, что снимки были сделаны в Африке, а люди на кадрах — «украинские наемники», помогавшие повстанцам-туарегам.

Когда были сделаны кадры и где именно, не уточняется.

По данным RT, эти снимки собирался обнародовать администратор близкого к ЧВК «Вагнер» телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин. ТАСС писал со ссылкой на источники, что тот погиб во время атаки повстанцев в Мали. В сообщении канала утверждается, что туарегов вывозили «на инструктаж» на Украину, где обучали управлению дронами.

Других подтверждений этих данных нет.

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ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах.

Туареги накануне заявили, что в ходе боев на севере Мали разгромили колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК. Агентство AFP со ссылкой на сотрудника миссии ООН передавало, что по меньшей мере 15 вагнеровцев было убито и взято в плен. Малийская армия, сообщая о боях с туарегами, заявила о гибели двух своих солдат. Также в вооруженных силах сообщили, что военные убили около 20 повстанцев.

Bloomberg писал, что после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина ее миссию на континенте должен заменить российский «Африканский корпус», который должны сформировать из новобранцев и бывших вагнеровцев.

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Теги
ЧВК Вагнер Мали Африка Украина
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