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«Аэрофлот» и «Библио-глобус» попросили упростить визовый режим с Гоа

«Аэрофлот» его туроператор-партнер «Библио-глобус» обратились в Минтранс и Минэкономики и попросили передать в МИД просьбу об упрощении или отмене визового режима с индийским курортом Гоа, сообщил «Коммерсант», в распоряжении которого оказались копии писем.

Компании просят министерства обратиться в МИД с предложением согласовать с индийской стороной возможные варианты упрощения визового режима: от полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту Гоа по прибытии.

В Российском союзе туриндустрии, комментируя эту инициативу, отметили, что отмена виз может увеличить турпоток как минимум на 20%, а упрощение режимов поможет направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой. Сейчас стороны испытывают сложности с оформлением виз: визовую поддержку необходимо оформить в Москве, ее стоимость составляет $25 с комиссией за транзакцию, а оплату нельзя провести с карты российских банков. Кроме того, срок оформления визы составляет до пяти дней.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

10 июля «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов на Гоа. С 1 октября авиакомпания запустит рейсы из Шереметьево на Гоа дважды в неделю, с 25 октября их частота увеличится до трех. В АТОР сообщили, что стоимость туров в индийский штат начинается от 140 тыс. руб.

В июне в МИДе заявили о переговорах с девятью странами о безвизовых поездках граждан. Директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов рассказал, что сейчас в соответствии с двусторонними соглашениями в Россию без виз по обычным национальным паспортам могут въезжать граждане более 65 государств. В частности, Москва ведет переговоры о бизвизе с Зимбабве, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, российская сторона предложила полную отмену туристических виз Оману, Саудовской Аравии и Малайзии.

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Теги
Аэрофлот Гоа безвизовый режим курорт Индия МИД
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