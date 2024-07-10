«Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов на Гоа

С 1 октября «Аэрофлот» запустит рейсы из Шереметьево на Гоа дважды в неделю, с 25 октября их частота увеличится до трех. В АТОР сообщили, что стоимость туров в индийский штат начинается от 140 тыс. руб.

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«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в индийский штат Гоа с 1 октября, продажа билетов открыта, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылеты будут осуществляться из аэропорта Шереметьево каждые вторник и субботу, обратные рейсы запланировали по средам и воскресеньям. С 25 октября «Аэрофлот» увеличит частоту полетов до трех — добавится вылет из Москвы по пятницам и из Гоа по субботам. Перевозку пассажиров будут осуществлять лайнеры Airbus A330 эконом- и бизнес-классов.

«Аэрофлот» традиционно реализует программу полетов на популярный курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе: с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха», — говорится в сообщении авиакомпании.

Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость туров на Гоа начинается от 140 тыс. руб. Спрос на них в прошлом зимнем сезоне оказался ниже ожидаемого из-за более развитого сервиса в Таиланде и Шри-Ланке, дорогих авиабилетов и визовых правил. За первые девять месяцев 2023 года российские туристы совершили более 60 тыс. поездок в Индию по сравнению с 50 тыс. за весь 2022-й, говорил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. В АТОР прогнозировали, что в нынешний летний сезон большинство россиян будет отдыхать в Турции, Абхазии, ОАЭ, Египте и Таиланде.

После начала военной операции на Украине «Аэрофлот» отменил все международные рейсы. Исключением стала Белоруссия.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», сейчас осуществляются рейсы в ОАЭ, Турцию, Казахстан, Азербайджан, Таиланд, Киргизию, Узбекистан, Китай, Армению, Египет, Шри-Ланку, Мальдивы, Белоруссию, Индию, Сейшельские острова и Иран.