Паспорт России поднялся в топе привлекательных при сокращении безвиза
Российский паспорт по итогам первого полугодия 2024 года занял 45-ю позицию в индексе паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, и опирается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Паспорт поднялся на шесть строчек в топе по сравнению с рейтингом января. Тогда он занимал 51-е место.
Сейчас владельцы российских паспортов могут посещать 116 локаций без необходимости оформлять визу. В январе их насчитывалось 119.
Россия делит 45-е место с Турцией: ее гражданам также доступны 116 локаций без виз. Первую строчку занимает паспорт Сингапура: его владельцы могут посещать 195 стран без разрешительных документов.
На многих строчках в первой двадцатке расположились несколько государств, в основном Евросоюза, также там находятся паспорта Японии (второе место), Южной Кореи, Великобритании, Австралии (третье, четвертое и пятое места соответственно), Канады (седьмое место) и других западных стран.
Паспорт США занимает восьмую строчку: американцам для посещения без визы доступны 186 стран и территорий. Украинский расположился на 30-й со 148, за полгода он поднялся на две позиции.
Последнюю 103-ю строчку в рейтинге Henley & Partners занимает паспорт Афганистана. Его обладатели могут посетить без визы 26 локаций.
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