В Воронежской области при падении дрона поврежден объект инфраструктуры

Объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения при падении сбитого дрона в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждения выявлены на кровле здания. Возникший пожар уже ликвидирован, по предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы.

По словам Гусева, угроза атаки БПЛА сохраняется.

В ночь с 28 на 29 июля Гусев объявил воздушную тревогу в Воронежской области и добавил, что силы ПВО наготове. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявили ночью 27 июля.

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе. В частности, в ночь на 16 июля Воронежскую область атаковали украинские дроны. В результате падения одного из аппаратов загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Возгорание потушили региональные силы МЧС. В результате атаки пострадал один житель: у него зафиксировали резаную рану правого предплечья.