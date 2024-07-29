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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области при падении дрона поврежден объект инфраструктуры

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Военная операция на Украине

Объект коммунальной инфраструктуры получил повреждения при падении сбитого дрона в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждения выявлены на кровле здания. Возникший пожар уже ликвидирован, по предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы.

По словам Гусева, угроза атаки БПЛА сохраняется.

В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь с 28 на 29 июля Гусев объявил воздушную тревогу в Воронежской области и добавил, что силы ПВО наготове. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявили ночью 27 июля.

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе. В частности, в ночь на 16 июля Воронежскую область атаковали украинские дроны. В результате падения одного из аппаратов загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Возгорание потушили региональные силы МЧС. В результате атаки пострадал один житель: у него зафиксировали резаную рану правого предплечья.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область дроны
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