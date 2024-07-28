Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов
В Воронежской области объявлена воздушная тревога, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.
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