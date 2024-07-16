Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов
В результате падения обломков сбитого в ночь на 16 июля украинского беспилотника загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Возгорание травы потушили региональные силы МЧС.
Он добавил, что повреждения получили два многоквартирных дома в поселке городского типа Подгоренский, в них были выбиты окна.
«У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР», — продолжил Гусев.
На некоторое время поселок остался без электричества. Кроме того, повреждения получили системы газораспределения.
Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.
В ночь на 7 июля ПВО сбила несколько дронов, обломки упали на склад в Подгоренском районе, там «началась детонация взрывоопасных объектов».
«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС», — сообщил он. Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.
Подгоренский район находится в юго-западной части Воронежской области.
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