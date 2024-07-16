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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В результате падения обломков сбитого в ночь на 16 июля украинского беспилотника загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Возгорание травы потушили региональные силы МЧС.

Он добавил, что повреждения получили два многоквартирных дома в поселке городского типа Подгоренский, в них были выбиты окна.

«У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР», — продолжил Гусев.

На некоторое время поселок остался без электричества. Кроме того, повреждения получили системы газораспределения.

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В ночь на 7 июля ПВО сбила несколько дронов, обломки упали на склад в Подгоренском районе, там «началась детонация взрывоопасных объектов».

«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС», — сообщил он. Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.

Подгоренский район находится в юго-западной части Воронежской области.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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