Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В результате падения обломков сбитого в ночь на 16 июля украинского беспилотника загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Возгорание травы потушили региональные силы МЧС.

Он добавил, что повреждения получили два многоквартирных дома в поселке городского типа Подгоренский, в них были выбиты окна.

«У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР», — продолжил Гусев.

На некоторое время поселок остался без электричества. Кроме того, повреждения получили системы газораспределения.

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В ночь на 7 июля ПВО сбила несколько дронов, обломки упали на склад в Подгоренском районе, там «началась детонация взрывоопасных объектов».

«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС», — сообщил он. Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.

Подгоренский район находится в юго-западной части Воронежской области.