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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области вновь объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Через 24 минуты губернатор сообщил об отмене опасности.

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Фото:Global Look Press

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В ночь на 24 июля в регионе ввели опасность атаки дронов, ее отменили спустя час и 45 минут. Повторно об опасности Гусев объявил через 21 минуту.

В ночь на 17 июля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Воронежской областью.

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Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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