В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов

В Воронежской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Через 24 минуты губернатор сообщил об отмене опасности.

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В ночь на 24 июля в регионе ввели опасность атаки дронов, ее отменили спустя час и 45 минут. Повторно об опасности Гусев объявил через 21 минуту.

В ночь на 17 июля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Воронежской областью.