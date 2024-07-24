В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов
В Воронежской области во второй раз за ночь объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Через 24 минуты губернатор сообщил об отмене опасности.
Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.
В ночь на 24 июля в регионе ввели опасность атаки дронов, ее отменили спустя час и 45 минут. Повторно об опасности Гусев объявил через 21 минуту.
В ночь на 17 июля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Воронежской областью.
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