Зеленский рассказал, что у него есть номер телефона Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину, а также заявил, что у него есть номер американского политика. Об этом украинский лидер сообщил в интервью японскому телеканалу NHK.

По словам Зеленского, официальные лица в Киеве связались с предвыборным штабом вице-президента США Камалы Харрис и Трампа.

«Мы были в контакте с его командой. Трамп сказал мне, что он готов ответить на любые вопросы, и что у меня есть его номер телефона», — сказал украинский президент.

19 июля Зеленский и Трамп переговорили по телефону. Эта беседа стала первой с тех пор, как американский политик покинул пост президента в 2021 году. По словам украинского лидера, он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным».

Бывший американский лидер вновь утверждал, что «принесет мир во всем мире» и что обе стороны смогут <...> договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию».

28 июля Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности» и сообщил, что план действий по достижению мира на Украине, будет разработан украинскими властями до конца ноября. Украинский президент назвал три фактора «справедливого окончания войны». Среди них: терпение, поддержка и дипломатическое давление.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин в июне выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО.