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Выборы президента США ,  
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Трамп увидел риск третьей мировой в случае своего поражения на выборах

Трамп увидел риск третьей мировой войны в случае своего поражения на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Getty Images)

Экс-президент США и кандидат на предстоящих американских выборах Дональд Трамп заявил, что в случае, если его не изберут на высший пост в стране, может начаться третья мировая война. Об этом сообщает Fox News.

26 июля Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в рамках визита последнего в США. Они переговорили в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Перед этим израильский премьер встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и главным претендентом на выборах от демократов Камалой Харрис.

Трамп после переговоров с Нетаньяху заявил журналистам, что Харрис «хуже» разбирается в вопросах по Ближнему Востоку. По его словам, избрание ее в качестве президента США приведет к тому, что боевые действия Израиля в секторе Газа перерастут в более масштабный региональный конфликт.

«Если мы этого не сделаем (не победим на выборах. — РБК), все закончится крупными войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, третьей мировой войной», — отметил американский экс-президент.

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Встреча Харрис с Нетаньяху прошла 25 июля, после этого она заявила о «серьезной обеспокоенности масштабами человеческих страданий в секторе Газа, включая гибель слишком большого числа невинных мирных жителей». При этом она отметила, что Израиль «имеет право защищать себя».

Axios позднее со ссылкой на израильского чиновника написал, что Нетаньяху «был расстроен» заявлением Харрис и обеспокоен тем, что оно нанесет ущерб переговорам по урегулированию конфликта с ХАМАС.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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