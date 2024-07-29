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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады

Вице-премьер Словакии Тараба отказался ехать на закрытие Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять страну на закрытии Олимпиады в Париже, отказался ехать на мероприятие из-за церемонии открытия. Об этом он написал он на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», — написал Тараба.

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Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в церемонии открытия были «совершенно отвратительные моменты» и трудно поверить, что МОК согласовал такой сценарий.

28 июля директор оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила на брифинге, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии.

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