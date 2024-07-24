В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — рекомендовал губернатор.

Воронежские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты в регионе.

В ночь на 16 июля Воронежскую область атаковали украинские дроны. В результате падения одного из аппаратов загорелась сухая трава, один местный житель получил ранение. Возгорание потушили региональные силы МЧС.

Гусев рассказал, что два многоквартирных дома в поселке городского типа Подгоренском получили повреждения, в них выбило окна.

В результате атаки пострадал один житель: у него зафиксировали резаную рану правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР. Кроме того, поселок временно остался без электричества, а системы газораспределения получили повреждения.