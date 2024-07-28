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Общество ,  
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Почти сто человек эвакуировали с подтопленных территорий в Башкирии

В Башкирии эвакуировали почти 100 человек с подтопленных из-за паводка территорий, сообщила пресс-служба управления МЧС по республике.

«Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуированы 96 человек, в том числе 29 детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время зафиксированы 23 случая затопления придомовых участков, а также семь случаев размыва дорог и мостов в семи муниципальных образованиях.

По данным МЧС, жители населенных пунктов, которым также грозит подтопление, уже предупреждены об угрозе. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем регионального управления МЧС.

В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления
Общество

Днем 28 июля «РБК Уфа» сообщил о 69 придомовых подтопленных территориях и 45 эвакуированных жителях.

МЧС попросило жителей и гостей республики из-за ухудшения погоды воздержаться от проведения сплавов, походов в горы и других видов туристического отдыха.

Глава Бурзянского района Башкирии Газиз Манапов ранее сообщил, что к утру 28 июля уровень воды на реке Белой составлял 442 см, за сутки снизившись на 62 см. 

В Челябинской области закрыли движение по пяти дорогам из-за подтопления
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за мощных ливней и увеличения притока воды прорвало 100 м плотины. По ходу движения воды находятся четыре села. Жителей призвали эвакуироваться. Позднее режим ЧС объявили в Карабашском округе, 28 июля такие же меры приняли в Саткинском городском поселении. В тот же день в поселке Рабочий, входящем в состав челябинского Еманжелинска, началась эвакуация в связи с угрозой подтопления.

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Теги
паводок Башкирия подтопление эвакуация МЧС
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