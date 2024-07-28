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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Врио главы Курской области Смирнов: над регионом сбили украинский дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

В Медвенском районе Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

По словам главы региона, в области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Всего за сутки в приграничных районах области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили 19 украинских дронов, сообщил Смирнов.

Под обстрел попали поселок Краснооктябрьский и село Троицкое. В нескольких поселках и городе Суджа зафиксировали атаки дронов-камикадзе.

Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Политика

При сбросе взрывного устройства с БПЛА пострадала жительница Суджы, ее госпитализировали. В Курском районе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе.

В поселке Медвенка из-за падения обломков беспилотника загорелся дом, огонь быстро ликвидировали. В Волфинском дрон повредил работающий в поле комбайн.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область Алексей Смирнов
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