Над Курской областью сбили украинский беспилотник
В Медвенском районе Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
По словам главы региона, в области работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Всего за сутки в приграничных районах области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили 19 украинских дронов, сообщил Смирнов.
Под обстрел попали поселок Краснооктябрьский и село Троицкое. В нескольких поселках и городе Суджа зафиксировали атаки дронов-камикадзе.
При сбросе взрывного устройства с БПЛА пострадала жительница Суджы, ее госпитализировали. В Курском районе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе.
В поселке Медвенка из-за падения обломков беспилотника загорелся дом, огонь быстро ликвидировали. В Волфинском дрон повредил работающий в поле комбайн.
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