Над Курской областью сбили украинский беспилотник

В Медвенском районе Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

По словам главы региона, в области работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Всего за сутки в приграничных районах области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили 19 украинских дронов, сообщил Смирнов.

Под обстрел попали поселок Краснооктябрьский и село Троицкое. В нескольких поселках и городе Суджа зафиксировали атаки дронов-камикадзе.

При сбросе взрывного устройства с БПЛА пострадала жительница Суджы, ее госпитализировали. В Курском районе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе.



В поселке Медвенка из-за падения обломков беспилотника загорелся дом, огонь быстро ликвидировали. В Волфинском дрон повредил работающий в поле комбайн.