 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пожар на нефтебазе в Курской области частично потушили

Курский губернатор сообщил о частичной ликвидации пожара на нефтебазе
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар, возникший после атаки украинских дронов на нефтебазу в Курской области, потушили на одном из трех резервуаров. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается», — написал Смирнов.

Он добавил, что в ликвидации возгорания участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе ночью 28 июля. Загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали.

Женщина пострадала после сброса дроном взрывчатки на дом в курской Судже
Политика

15 июля средства РЭБ вывели из строя беспилотник, который затем упал на территорию нефтебазы «Черное золото» в поселке Малая Саханка Орловской области. Емкость объемом 1 тыс. куб. м для хранения нефти получила незначительные повреждения, пострадавших нет.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Курская область беспилотники дроны нефтебаза Пожар
Материалы по теме
Дроны атаковали нефтебазу в Курской области
Политика
Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв. м
Политика
В Волгограде заявили, что при пожаре на нефтебазе никто не пострадал
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
ТАСС сообщил о появлении в деле генерала Булгакова еще трех компанийПолитика, 10:15
Парад в честь дня ВМФ прошел во Владивостоке. ВидеоПолитика, 10:04
США решили создать военное командование в ЯпонииПолитика, 10:00
Главные факты об Олимпиаде-2024 в ПарижеСпорт, 10:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологияхРБК и Millennium, 09:59
Как бумаги корейского геймдева взлетели благодаря постапокалипсисуPro, 09:45
Пожар на нефтебазе в Курской области частично потушилиПолитика, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Нижегородской областью сбили два дронаПолитика, 09:33
Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в МалиПолитика, 09:27
В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопленияОбщество, 09:19
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:02
Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистовПолитика, 09:00
Курс доллара в августе 2024 года: почему это опасный месяц для рубляИнвестиции, 09:00
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 08:50