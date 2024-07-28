Пожар на нефтебазе в Курской области частично потушили
Пожар, возникший после атаки украинских дронов на нефтебазу в Курской области, потушили на одном из трех резервуаров. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается», — написал Смирнов.
Он добавил, что в ликвидации возгорания участвуют 82 спасателя и 32 единицы спецтехники.
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Курском районе ночью 28 июля. Загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали.
15 июля средства РЭБ вывели из строя беспилотник, который затем упал на территорию нефтебазы «Черное золото» в поселке Малая Саханка Орловской области. Емкость объемом 1 тыс. куб. м для хранения нефти получила незначительные повреждения, пострадавших нет.
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