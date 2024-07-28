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Общество ,  
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СК попросит арестовать сына Бажаева за стычку с полицейским

Тимура Бажаева задержали накануне возле «Лужников», ему предъявили обвинение в насилии в отношении полицейского. Бизнесмен Муса Бажаев заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, «а если нет — значит, нет»
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Тимур Бажаев (Фото: СК РФ)

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, напавшего на полицейского у комплекса «Лужники» в Москве, сообщает Следственный комитет.

Столичное управление ведомства накануне заявило о задержании человека по имени Тимур Бажаев. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что речь идет о сыне бизнесмена Мусы Бажаева.

По версии следствия, 27 июля возле «Лужников» мужчина вступил в конфликт с полицейским и «применил насилие». Хинштейн, ссылаясь на очевидцев, рассказывал, что Бажаев хотел пройти на территорию комплекса со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку, но полицейский его не пропустил и предложил пройти через обычный вход с досмотром. Молодой человек после этого перелез через забор, и ударил полковника по лицу.

Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева
Общество
Александр Хинштейн

Уголовное дело завели по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), Бажаеву предъявили обвинение, сообщает СК. Делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин, он поручил руководителю столичного управления Андрею. Стрижову представить доклад о ходе расследования.

Хинштейн сообщал, что дело находится под контролем руководства МВД из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства». Пострадавший, по словам депутата, «не рядовой полицейский», а начальник отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Махонин.

Муса Бажаев заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, «а если этого нет — значит, нет». Бизнесмен — совладелец «Русской платины», в 2021 году Forbes оценивал его состояние в $750 млн.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Муса Бажаев Лужники Следственный комитет уголовное дело
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