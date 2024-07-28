Патрушев не исключил снятия моратория на размещение РСМД из-за планов США
Россия рассматривает возможность отмены моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за планов США разместить в Германии дальнобойные ракеты, заявил журналистам помощник президента и постоянный член Совбеза России Николай Патрушев.
«Это наша реакция на их [США] действия. Они только в очередной раз будут нас обвинять, но мы реагируем на их действия», — сказал он, отвечая на вопрос, какую реакцию ожидает на это заявление Путина от Запада (цитата по ТАСС).
Патрушев подчеркнул, что Россия никого первой не провоцирует. При этом США, по его мнению, ведут себя агрессивно и принимают решения, подобные планам разместить свои ракеты в Германии, независимо от действий Москвы.
О том, что США приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем, союзники по НАТО объявили 10 июля. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», отмечалось в совместном заявлении США и ФРГ.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц ранее на этой неделе заявил, что Россия должна прекратить конфликт на Украине, если она не хочет, чтобы американские ракеты большой дальности были развернуты в Германии.
Президент России Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Ранее сегодня, выступая на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге, глава государства также заявил, что в случае реализации США подобных планов «мы будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота».
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Он касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.
В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002-м), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной