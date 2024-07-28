Во втором городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затоплений
В Саткинском городском поселении в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затоплений. Об этом сообщил глава поселения Александр Глазков в телеграм-канале.
Город Сатка находится примерно в 200 км от Челябинска.
«Вчера <...> на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС», — написал Глазков.
Он рассказал, что из-за проливных дождей уровень воды во всех водоемах резко повысился. «Помимо старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района», — отметил глава поселения. Также, по его словам, вода размыла грунт под дорогой моста, в итоге мост полностью разрушился.
26 июля режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Тогда волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Власти назвали причиной разрушения дамбы продолжительные осадки. Вода прибыла в пять населенных пунктов. Из зоны затоплений эвакуировали более 160 человек. К утру следующего дня река Большой Киалим вернулась в русло, вода ушла из Киалима.
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