Во втором городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затоплений

Фото: glava_satka / Telegram

В Саткинском городском поселении в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затоплений. Об этом сообщил глава поселения Александр Глазков в телеграм-канале.

Город Сатка находится примерно в 200 км от Челябинска.

«Вчера <...> на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС», — написал Глазков.

Он рассказал, что из-за проливных дождей уровень воды во всех водоемах резко повысился. «Помимо старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района», — отметил глава поселения. Также, по его словам, вода размыла грунт под дорогой моста, в итоге мост полностью разрушился.

26 июля режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Тогда волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Власти назвали причиной разрушения дамбы продолжительные осадки. Вода прибыла в пять населенных пунктов. Из зоны затоплений эвакуировали более 160 человек. К утру следующего дня река Большой Киалим вернулась в русло, вода ушла из Киалима.