В Орловской области на территорию нефтебазы упал дрон

Сбитый беспилотник упал на территорию нефтебазы в Малой Саханке и повредил емкость для хранения нефти, сообщили в правительстве Орловской области. Губернатор утверждал об отсутствии повреждений и пострадавших

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На территорию нефтебазы в Орловской области упал выведенный из строя беспилотник, он повредил емкость для хранения нефти, сообщается на сайте правительства региона.

«Сегодня в 5:11 в Орловском муниципальном округе средствами РЭБ был обезврежен вражеский беспилотный летательный аппарат. Он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса ООО Орловская нефтеперерабатывающая компания «Черное золото» в населенном пункте Малая Саханка», — говорится в сообщении.

По данным правительства, емкость 1 тыс. куб. м для хранения нефти получила незначительные повреждения, пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в 8:16 мск сообщал, что рано утром средства РЭБ обезвредили беспилотник. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.

В Орловской области вывели из строя украинский дрон Политика Минобороны России отчитывалось о перехвате одного дрона над территорией Орловской области. В ведомстве также говорили об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью, трех — над Курской.

После начала военной операции власти Орловской области периодически сообщают об атаках украинских БПЛА. В частности, 20 июня сбили дрон реактивного типа в Покровском районе. Месяцем ранее беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны, в результате их падения один человек погиб, еще трое пострадали.