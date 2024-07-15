В Орловской области на территорию нефтебазы упал дрон
На территорию нефтебазы в Орловской области упал выведенный из строя беспилотник, он повредил емкость для хранения нефти, сообщается на сайте правительства региона.
«Сегодня в 5:11 в Орловском муниципальном округе средствами РЭБ был обезврежен вражеский беспилотный летательный аппарат. Он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса ООО Орловская нефтеперерабатывающая компания «Черное золото» в населенном пункте Малая Саханка», — говорится в сообщении.
По данным правительства, емкость 1 тыс. куб. м для хранения нефти получила незначительные повреждения, пострадавших нет.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в 8:16 мск сообщал, что рано утром средства РЭБ обезвредили беспилотник. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.
отчитывалось о перехвате одного дрона над территорией Орловской области. В ведомстве также говорили об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью, трех — над Курской.
После начала военной операции власти Орловской области периодически сообщают об атаках украинских БПЛА. В частности, 20 июня сбили дрон реактивного типа в Покровском районе. Месяцем ранее беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны, в результате их падения один человек погиб, еще трое пострадали.
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