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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили 13 украинских беспилотников

Врио главы Курской области Смирнов: над регионом сбили 13 украинских БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских дронов самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Один из них уничтожили над территорией Медвенского района, отметил глава области. Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области регулярно сообщают об ударах дронов вооруженных сил Украины. Вечером 24 июля беспилотник атаковал комбайны во время уборки урожая в селе Волфино. Три человека получили ранения, их госпитализировали в Глушковскую районную больницу.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область беспилотники Алексей Смирнов
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