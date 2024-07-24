В Курской области сбили 13 украинских беспилотников

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Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских дронов самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Один из них уничтожили над территорией Медвенского района, отметил глава области. Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

В Курской области регулярно сообщают об ударах дронов вооруженных сил Украины. Вечером 24 июля беспилотник атаковал комбайны во время уборки урожая в селе Волфино. Три человека получили ранения, их госпитализировали в Глушковскую районную больницу.